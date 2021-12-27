Леброн Джеймс сделал ошибочное заявление о «Голден Стэйт»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на одной из пресс-конференций сделал ошибочное заявление по поводу «Голден Стэйт Уорриорз».
«У всех команд выбывают игроки, кроме «Голден Стэйт», — сказал Джеймс.
Напомним, Эндрю Уиггинс, Джордан Пул, Андре Игуодала, Дэмион Ли, Мозес Муди, Джеймс Уайзмен и Клэй Томпсон отсутствовали в составе «войнов» в матче с «Финикс Санс». Сегодня также стало известно, что Дрэймонд Грин заразился коронавирусом.
Леброн Джеймс стал обладателем личного антирекорда за время выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации. После проигранного матча с «Бруклин Нетс» (115:122) неудачная серия «Лос-Анджелеса» достигла пяти встреч. До этого ни один клуб, за который выступал Джеймс, не терпел поражений в стольких матчах подряд.
- 27 декабря 2021
-
12:51
-
12:16
-
11:32
-
10:22
-
09:08
-
08:30
-
07:27
-
04:38
-
00:11
- 26 декабря 2021
-
23:12
-
22:52
-
21:04
-
20:18
-
19:26
-
18:22
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:32
-
16:37
-
16:28
-
15:42
-
14:40
-
14:01
-
13:06
-
11:07
-
10:10
-
09:23
-
08:12
-
07:44
-
06:53
-
06:49
-
03:44
-
01:42
-
01:29