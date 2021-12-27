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Леброн Джеймс сделал ошибочное заявление о «Голден Стэйт»

Леброн Джеймс сделал ошибочное заявление о «Голден Стэйт»
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на одной из пресс-конференций сделал ошибочное заявление по поводу «Голден Стэйт Уорриорз».

«У всех команд выбывают игроки, кроме «Голден Стэйт», — сказал Джеймс.

Напомним, Эндрю Уиггинс, Джордан Пул, Андре Игуодала, Дэмион Ли, Мозес Муди, Джеймс Уайзмен и Клэй Томпсон отсутствовали в составе «войнов» в матче с «Финикс Санс». Сегодня также стало известно, что Дрэймонд Грин заразился коронавирусом.

Леброн Джеймс стал обладателем личного антирекорда за время выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации. После проигранного матча с «Бруклин Нетс» (115:122) неудачная серия «Лос-Анджелеса» достигла пяти встреч. До этого ни один клуб, за который выступал Джеймс, не терпел поражений в стольких матчах подряд.

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