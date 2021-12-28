Двукратный чемпион НБА покинул «Локомотив-Кубань»

28-летний американский защитник Куинн Кук покинул «Локомотив-Кубань», сообщает Eurohoops. Решение прекратить сотрудничество исходило от обеих сторон.



По сведениям источника, игрок, который сейчас находится в США на время рождественских праздников, больше в Краснодар не вернётся.

К «Локомотиву» Куинн присоединился в октябре этого года. За этот период он принял участие в общей сложности в шести матчах российской команды: в трёх встречах в Единой лиге ВТБ и в трёх – в Еврокубке. В среднем американский защитник набирал 5,5 очка, отдавал 2,7 передачи и совершал один подбор.

Кук дважды выигрывал чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации: в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2018) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020).