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С чем Единая лига ВТБ завершает 2021 год: ЦСКА перестал быть доминирующей силой, «Зенит» и УНИКС вышли на новый уровень

ЦСКА – не лидер, на первом месте команда-сенсация. С чем Лига ВТБ завершает 2021 год
Алексей Фалько
ЦСКА – не лидер, на первом месте команда-сенсация
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«Автодор» удивил больше всех. «Зенит» и УНИКС вышли на новый уровень, постепенно затмевая ЦСКА.

В воскресенье были сыграны последние матчи Единой лиги ВТБ в 2021 году. ЦСКА испытал серьёзные проблемы с «Енисеем» (97:88), а «Зенит» уверенно обыграл УНИКС (97:81). Формально первый круг ещё не завершен, для этого командам нужно провести ещё по 1-3 матча. Однако уже можно подвести промежуточные итоги после сыгранного отрезка сезона.

«Автодор» — главная сенсация сезона

«Автодор» (8-1) закроет уходящий год в качестве лидера турнирной таблицы. Саратовский клуб ещё не играл с ЦСКА (7-2), но кто сказал, что команда Эмиля Райковича не смогла бы одолеть армейцев? ЦСКА показал очень плохое качество баскетбола в игре с «Енисеем», за которое соперник более высокого класса вроде нынешнего «Автодора» вполне мог бы наказать. Сейчас в Саратове словно возвращаются ностальгические 1990-е, когда команда навязывала конкуренцию ЦСКА.

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В любом случае «Автодор» заслуживает самых лестных оценок. У президента клуба Владимира Родионова нет никаких оснований увольнять Райковича. Может случиться нечто крайне необычное — один главный тренер проработает в Саратове весь сезон.

«Автодор» справляется на обоих фронтах, уверенно выступая в Единой лиге ВТБ и Кубке Европы ФИБА. Грэнт Джерретт, Кенни Черри, Филип Скрабб, Желько Шакич и Джэрон Джонсон показывают двузначный рейтинг эффективности и существенно подняли свою рыночную ценность. Евгений Колесников, Антон Квитковских и Павел Сергеев тоже играют важную роль в успехах «Автодора».

Можно не сомневаться, что Саратов увидит плей-офф Единой лиги после нескольких лет перерыва. Одна из главных интриг оставшейся части регулярного чемпионата — сможет ли «Автодор» удержать если не первое место, то как минимум опередить кого-то из трио участников Евролиги.

УНИКС (8-2), «Зенит» (7-2) и ЦСКА (7-2) не выключились из борьбы за лидерство

УНИКС в этом сезоне тоже приятно удивляет. В большей степени на евроарене. Команда Велимира Перасовича идёт в зоне плей-офф и показывает очень качественную игру. Марио Хезонья — главный претендент на звание MVP сезона, если казанцы выиграют регулярку. Лоренцо Браун вполне может войти в символическую пятёрку турнира. УНИКС в первом круге проиграл только «Автодору» и «Зениту». В последнем случае сказалась ментальная и физическая усталость после выездного матча с «Барселоной» (109:111 ОТ).

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«Зенит» ещё не встречался с ЦСКА. Команда Хавьера Паскуаля пока проигрывала только дома — «Астане» и «Автодору». Соперники приезжали в Санкт-Петербург в качестве явных андердогов, но «Зенит» с ними не справлялся. Это объяснимо, учитывая кадровые проблемы и необходимость удерживать высокие позиции в Евролиге. Чем-то приходится жертвовать. Разыгрывающий Шабазз Напьер выбыл в самом начале сезона и наконец-то должен вернуться после Нового года. Ротация порой была ограничена из-за микротравм Джордана Мики, Джордана Лойда и других игроков. «Зенит» подтвердил свой класс в по-настоящему принципиальной игре с УНИКСом. И может сделать это в домашней встрече с ЦСКА 17 января.

ЦСКА вроде как и проиграл всего два раза, но от команды Димитриса Итудиса исходит больше всего разочарования среди топ-клубов. Слишком уж мучительно добывают результат армейцы. Уровень игры оставляет желать лучшего в большинстве матчей. Торнике Шенгелия, Марюс Григонис, Никола Милутинов восстановились после травм, но какого-то прорыва в исполнении ЦСКА зрители не увидели. Всё те же вялость и нервы для болельщиков. Хорошо, что чистый класс исполнителей армейцев достаточно высок, чтобы решать самые серьёзные задачи даже в кризисном состоянии. «Автодору» будет очень непросто защитить первое место от посягательств УНИКСа, «Зенита» и ЦСКА.

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«Нижний Новгород» (5-4), «Локомотив-Кубань» (5-4) и «Парма» (5-4) — вероятные участники плей-офф

Три клуба, которые отстают от топ-4, но при этом имеют положительный баланс. «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» и «Парма» почти наверняка не выпадут из зоны плей-офф. «Нижний Новгород» и «Парма» в целом оправдывают ожидания. Возможно, могли бы зацепить на одну-две победы больше, но команды Зорана Лукича и Казиса Максвитиса вряд ли заслуживают критики.

Особенно «Нижний Новгород», который играет практически полностью российским составом. Два легионера — Лазерик Джонс и Никола Йованович — отчислены по ходу сезона, остался только почти свой латыш Роландс Фрейманис. При этом статистическими лидерами являются игроки сборной России Антон Астапкович, Сергей Торопов и Иван Стребков. «Нижний» вылетел из Лиги чемпионов ФИБА и во второй части чемпионата может сосредоточиться исключительно на Единой лиге.

У «Пармы» ситуация обратная. Команда Максвитиса продолжает выступление в Кубке Европы ФИБА и является одним из главных претендентов на победу в этом турнире наряду с «Автодором». Лучшие по полезности в пермском клубе — европейские игроки Марекс Мейерис, Артём Параховский и Адас Юшкявичюс, но больше всего запомнился американец Джеремайя Хилл, который стал главным героем первого в истории Единой лиги ВТБ матча с трёмя овертаймами. Хилл с центра площадки реализовал спасительный бросок в кольцо «Астаны» под сирену о завершении второй дополнительной пятиминутки.

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«Локомотив-Кубань» представляет Россию в Еврокубке. Предполагалось, что «Локо» навяжет борьбу УНИКСу, «Зениту» и ЦСКА в борьбе за первое место, но несколько обидных осечек отсекли краснодарцев от лидирующей группы. «Локо» отметился несколькими примечательными достижениями. Например, нанёс «Автодору» единственное поражение в сезоне. Защитник железнодорожников Эррик Макколлум — лидер по эффективности (21,9 балла) и занимает второе место по результативности (22,3 очка). Только начал вливаться в состав двукратный чемпион НБА Куинн Кук.

У «Локо» есть огромный потенциал для улучшения результатов. Команда решила расстаться с главным тренером Евгением Пашутиным, место которого в качестве исполняющего обязанности занял Бранко Максимович. Пока что рано делать какие-то выводы, но победа в матче с «Партизаном» (101:94) — многообещающий старт.

Борьба за восьмое место будет очень интересной

«Калев» (3-6), «Енисей» (3-7), «Астана» (2-6), «Цмоки-Минск» (1-8) и «Зелёна-Гура» (1-9) занимают 8-12-е места в турнирной таблице. Все эти клубы поборются за последнюю путёвку в плей-офф. Лучшие шансы у «Калева», «Енисея» и «Астаны», но «Цмоки-Минск» и «Зелёна-Гуру» тоже нельзя списывать со счетов.

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Вероятно, интрига в борьбе за восьмое место продлится до последних игровых недель чемпионата. Аутсайдеры будут достаточно мотивированными и могут спутать карты лидерам. В первом круге было две крупные сенсации в исполнении андердогов. «Астана» обыграла «Зенит» (83:69) в Санкт-Петербурге, а «Калев» в Таллине сломил сопротивление ЦСКА (67:56). Можно ожидать, что подобных сюрпризы будут более частым явлением.

В Единой лиге ВТБ с каждым годом становится всё меньше проходных игр. «Калев», «Астана», «Енисей», «Цмоки-Минск» и «Зелёна-Гура» не такие именитые, как ЦСКА, «Зенит» или УНИКС, но это не значит, что они просто так собираются сдаваться на милость грандов.

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