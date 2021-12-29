Карл-Энтони Таунс сделал своей девушке подарок стоимостью $ 100 тыс.

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс сделал роскошный подарок своей девушке, модели Джордине Вудс. Его, а это автомобиль Porsche, девушка показала в своём «инстаграме». Стоимость модели, которую баскетболист приобрёл для Вудс, составляет по меньшей мере $ 100 тыс.
Фотографию можно посмотреть на странице Джордины Вудс в «Инстаграме».
Не так давно сообщалось, что Таунс попал в протоколы безопасности НБА по коронавирусу. В этом сезоне Таунс набирал в среднем 24,5 очка, 9,1 подбора и 3,6 передачи в 30 матчах. Мать Таунса Жаклин умерла в апреле прошлого года из-за осложнений, вызванных COVID-19. Кроме того, от коронавируса умерли ещё шесть членов его семьи. Таунс ранее сдавал положительный тест в январе, из-за чего пропустил ещё 13 матчей.
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