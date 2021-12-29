«Зенит» подписал контракт с 23-летним американским защитником

«Зенит» объявил о подписании контракта с 23-летним американским защитником Тайсоном Картером. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления.



«Молодой универсальный игрок, за которым мы уже достаточно давно наблюдали. Картер способен выполнять функции как на позиции разыгрывающего, так и атакующего защитника. Его прогресс позволяет с уверенностью говорить, что он способен выйти в самое ближайшее время на новый уровень и стать игроком Евролиги», — приводит слова генерального директора «Зенита» Александра Церковного пресс-служба команды.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Зенита» в «Твиттере».

Картер перешёл в «Зенит» из греческого «Лаврио», в составе которого он в нынешнем сезоне выступал в баскетбольной Лиге чемпионов и чемпионате Греции. В матчах Лиги чемпионов Картер в среднем набирал 19,5 очка, совершал 1,5 подбора и отдавал 2,8 передачи. В чемпионате Греции Картер в среднем набирал 15,6 очка, 2,8 подбора и 2,5 передачи.