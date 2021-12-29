Дрэймонд Грин назвал лучшего трэштокера НБА после самого себя

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, кто лучше всех в НБА, помимо него, устраивает трэш-токи.



«Многие сейчас это понимают, когда видят, что он пишет в «Твиттере» или как общается с фанатами. Но я всегда говорил, что Кевин Дюрант был самым главным трэштокером, причём ровно до того момента, пока в лигу не пришёл я», — сказал Грин в эфире The Draymond Green Show.



Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

Ранее сообщалось, что Дюрант вместе с двумя одноклубниками, Кайри Ирвингом и Ламаркусом Олдриджем, вышли из карантина, который отбывали согласно протоколу НБА по профилактике коронавируса.