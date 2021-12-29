Леброн Джеймс отреагировал на смерть, потрясшую американский спорт
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на смерть известного комментатора и тренера по американскому футболу Джона Мэддена. Легендарный специалист ушёл на 86-м году жизни.
«Покойся в Раю, величайший. Твоё наследие будет продолжать жить», — написал Леброн на своей официальной странице в «Твиттере».
Мэдден приобрел известность в качестве наставника «Окленд Рейдерс» (сейчас – «Лас-Вегас Рейдерс»), с которым в 1976 году победил в 11-м розыгрыше Супербоула — финального матча за звание чемпиона NFL.
Эту команду он в итоге тренировал в течение десяти лет и зарекомендовал себя мудрым и надёжным наставником. По словам представителей NFL, никто не питал к футболу большей страсти, чем Мэдден.
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