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«Кливленд» собирается выменять именитого игрока «Лейкерс» на замену Рики Рубио

«Кливленд» собирается выменять именитого игрока «Лейкерс» на замену Рики Рубио
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«Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» близки к оформлению обмена. По его условиям разыгрывающий калифорнийского клуба Рэджон Рондо присоединится к «Кливленду», где заменит порвавшего крестообразные связки левого колена Рики Рубио. Об этом сообщает ESPN US со ссылкой на свои источники.

«Кливленд» должен освободить место в составе для нового игрока. Для этой цели клуб может либо отправить игрока на минимальном контракте в Лос-Анджелес, либо отчислить кого-то из имеющихся и предложить «Лейкерс» пик второго раунда или денежную сумму. Примечательно, что у «Кавальерс» есть торговое исключение, за счёт которого команда может принять контракт Рондо.

Рондо вернулся в «Лос-Анджелес» этим летом, подписав с клубом однолетний контракт. В этом сезоне Рэджон в среднем набирает 3,1 очка и 3,7 передачи.

Напомним, в составе «Лейкерс» Рондо становился чемпионом НБА в 2020 году. Клуб из Лос-Анджелеса после этого не стал продлевать контракт с игроком. Рондо перешёл в «Атланту Хоукс», которая перед дедлайном обменяла его в «Лос-Анджелес Клипперс». В межсезонье «Клипперс» отправили Рондо в «Мемфис», который сразу дал понять, что не рассчитывает на 35-летнего баскетболиста.

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