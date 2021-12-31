«Майами» вернул игрока, который взял два титула чемпиона НБА вместе с Леброном

«Майами Хит» собирается подписать соглашение с разыгрывающим Марио Чалмерсом. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По сведениям источника, речь идёт о 10-дневном контракте.
35-летний Чалмерс уже выступал за «Майами». С этим клубом он дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012—2013). В последний раз в НБА он выступал в сезоне-2017/2018, играя за «Мемфис Гриззлиз». После продолжил карьеру в Европе, присоединившись сначала к клубу «Виртус Болонья», а после переехал в Грецию, где стал игроком АЕКа, а затем «Ариса».
В регулярных чемпионатах НБА в период с 2008 по 2018 год Чалмерс принял участие в 646 встречах, набирая в них 8,9 очка, собирая 2,5 подбора, совершая 3,7 передачи и 1,5 перехвата за 26,7 минуты в среднем. В плей-офф НБА на его счету 99 матчей, в которых он собирал коллекцию из 8,8 очка, 2,5 подбора и 3,2 передачи в среднем.
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