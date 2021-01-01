«Лейкерс» определили приоритет для усиления на трансферном рынке

«Лос-Анджелес Лейкерс» активно ищет защитников, которые при этом могли бы хорошо действовать без мяча.

«Они обзванивают клубы в попытке найти защитников, которые могут играть без мяча. Это могут быть Норман Пауэлл из «Портленда», Деррик Уайт из «Сан-Антонио» и Маркус Смарт из «Бостона». Но, возможно, им придётся поискать кого-нибудь попроще», – написал аналитик The Athletic Джон Холлинджер.

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» на своей площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс», одержав победу в этом матче. Счёт матча — 139:106. Самым результативным игроком в составе обеих команд стал Леброн Джеймс из «Лейкерс», у него дабл-дабл из 43 очков и 14 подборов. У гостей лучшей результативностью отметился Бен Маклемор, у него 28 очков и 4 подбора.