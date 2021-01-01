«Лейкерс» определили приоритет для усиления на трансферном рынке

«Лос-Анджелес Лейкерс» активно ищет защитников, которые при этом могли бы хорошо действовать без мяча.
«Они обзванивают клубы в попытке найти защитников, которые могут играть без мяча. Это могут быть Норман Пауэлл из «Портленда», Деррик Уайт из «Сан-Антонио» и Маркус Смарт из «Бостона». Но, возможно, им придётся поискать кого-нибудь попроще», – написал аналитик The Athletic Джон Холлинджер.
В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» на своей площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс», одержав победу в этом матче. Счёт матча — 139:106. Самым результативным игроком в составе обеих команд стал Леброн Джеймс из «Лейкерс», у него дабл-дабл из 43 очков и 14 подборов. У гостей лучшей результативностью отметился Бен Маклемор, у него 28 очков и 4 подбора.
- 1 января 2022
-
10:30
-
09:59
-
08:59
-
08:03
-
04:36
- 31 декабря 2021
-
22:34
-
22:28
-
21:00
-
20:43
-
19:49
-
18:56
-
17:53
-
17:00
-
16:05
-
15:17
-
14:58
-
14:08
-
13:28
-
12:55
-
11:39
-
10:36
-
10:27
-
09:31
-
06:02
-
05:31
-
00:28
- 30 декабря 2021
-
23:59
-
23:11
-
21:56
-
20:43
-
19:47
-
18:47
-
18:30
-
17:41
-
16:31