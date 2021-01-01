Назван новый фаворит гонки за MVP НБА. Стефен Карри и Кевин Дюрант потеряли лидерство

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал лидером гонки за звание самого ценного игрока НБА, отмечается на официальном сайте лиги. В нынешнем сезоне чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2021 года в среднем за матч набирает 27,6 очка, совершает 11,4 подбора и отдаёт 5,8 результативных передачи.
«Милуоки» в настоящее время занимает третье место в Восточной конференции. В прошлых версиях рейтинга фаворитами гонки за MVP были форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, которые опустились на второе и третье места.
Топ-5 кандидатов на приз MVP по версии официального сайта НБА:
1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
2. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»)
3. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
4. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
5. Руди Гобер («Юта Джаз»).
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