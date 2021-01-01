Гомельский назвал три команды, которые могут выиграть Евролигу. ЦСКА среди них нет

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, который поинтересовался его мнением о фаворитах в Единой лиге ВТБ, Евролиге и НБА.



«Судить о шансах команд в различных соревнованиях можно только по игре на сегодняшний день. Кто будет лучше в мае-июне, сказать сложно. Невозможно предвидеть травмы ведущих игроков, состояние ротации и изменения в тактике, что напрямую зависит от тренеров.



Думаю, что в Единой лиге ВТБ победит одна из команд «большой тройки» — ЦСКА, УНИКС или «Зенит»; в Евролиге — «Барселона», УНИКС или «Реал»; в НБА — «Финикс Санз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс» или «Милуоки Бакс», — поделился мыслями Гомельский.



Ранее Гомельский отреагировал на мнение, что ЦСКА нужно убрать пятерых игроков текущего состава.

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