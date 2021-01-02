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Дрэймонд Грин назвал самого многообещающего молодого игрока НБА

Дрэймонд Грин назвал самого многообещающего молодого игрока НБА
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мыслями о самом перспективном игроке Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению Грина, им является 20-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс.

«Я назову Энтони Эдвардса. Тут без вопросов. А как иначе — этот парень может принести вам 40 очков. Он уже несколько раз проделывал такое. Парнишка может поставить в тупик кого угодно. Мне кажется, он может стать настоящий звездой. Потенциал для этого у него есть», — сказал Грин (видео доступно на канале The Volume в «Твиттере»).

Первый номер драфта НБА 2020 года Эдвардс в дебютном для себя сезоне в лиге набирал 19,3 очка и 4,7 подбора в среднем за игру. В гонке за лучшего новичка Энтони стал вторым, уступив Ламело Боллу («Шарлотт Хорнетс»).

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