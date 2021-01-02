Рэджон Рондо отреагировал на обмен из «Лейкерс»

Известный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил подробности реакции разыгрывающего Рэджона Рондо после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Кливленд Кавальерс».
«По сведениям источников, Рондо жаждет возможности сыграть важную роль в становлении восходящей команды в отсутствие Рики Рубио. Он положительно оценил проведённую сделку», — написал Войнаровски в своём «твиттере».
Напомним, Рондо вернулся в «Лос-Анджелес» этим летом, подписав с калифорнийским клубом однолетний контракт. В составе «Лейкерс» Рондо становился чемпионом НБА в 2020 году. Клуб после этого не стал продлевать контракт с игроком.
В этом сезоне Рэджон в среднем набирает 3,1 очка и 3,7 передачи. «Кливленд» рассматривает Рондо как замену Рубио, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.
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