Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рэджон Рондо отреагировал на обмен из «Лейкерс»

Рэджон Рондо отреагировал на обмен из «Лейкерс»
Комментарии

Известный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил подробности реакции разыгрывающего Рэджона Рондо после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Кливленд Кавальерс».

«По сведениям источников, Рондо жаждет возможности сыграть важную роль в становлении восходящей команды в отсутствие Рики Рубио. Он положительно оценил проведённую сделку», — написал Войнаровски в своём «твиттере».

Напомним, Рондо вернулся в «Лос-Анджелес» этим летом, подписав с калифорнийским клубом однолетний контракт. В составе «Лейкерс» Рондо становился чемпионом НБА в 2020 году. Клуб после этого не стал продлевать контракт с игроком.

В этом сезоне Рэджон в среднем набирает 3,1 очка и 3,7 передачи. «Кливленд» рассматривает Рондо как замену Рубио, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.

Новость по теме
Леброн рассказал, как отпраздновал день рождения, после которого установил два рекорда НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022