Скотти Пиппен оскорбил игрока НБА, к которому ушла его бывшая жена Ларса

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен резко высказался об атакующем защитнике «Миннесоты Тимбервулвз» Малике Бизли. Ранее у Бизли был роман с бывшей женой Пиппена Ларсой, за что впоследствии Малик извинялся перед своей супругой.



«Когда Малик получил 90 дней тюрьмы или что-то в этом роде, Скотти прислал мне сообщение. Он написал: «Давай, продолжай общаться с этим лузером», — приводит слова Ларсы Page Six со ссылкой на The Real Housewives of Miami.

Об отношениях Бизли и Ларсы стало известно в декабре 2020 года. Это привело к тому, что баскетболист расстался со своей супругой Монтаной Яо. Они вместе воспитывали годовалого сына.

В прошлом году Пиппен часто высказывался о бывшем товарище по «Чикаго Буллз» Майкле Джордане. В частности, он заявил, что обыграл бы его и в гольф.