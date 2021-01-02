Скотти Пиппен оскорбил игрока НБА, к которому ушла его бывшая жена Ларса

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен резко высказался об атакующем защитнике «Миннесоты Тимбервулвз» Малике Бизли. Ранее у Бизли был роман с бывшей женой Пиппена Ларсой, за что впоследствии Малик извинялся перед своей супругой.
«Когда Малик получил 90 дней тюрьмы или что-то в этом роде, Скотти прислал мне сообщение. Он написал: «Давай, продолжай общаться с этим лузером», — приводит слова Ларсы Page Six со ссылкой на The Real Housewives of Miami.
Об отношениях Бизли и Ларсы стало известно в декабре 2020 года. Это привело к тому, что баскетболист расстался со своей супругой Монтаной Яо. Они вместе воспитывали годовалого сына.
В прошлом году Пиппен часто высказывался о бывшем товарище по «Чикаго Буллз» Майкле Джордане. В частности, он заявил, что обыграл бы его и в гольф.
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