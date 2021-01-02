Билл Расселл отреагировал на смерть одного из самых титулованных игроков в истории НБА

Легендарный центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл отреагировал на смерть своего бывшего товарища по команде Сэма Джонса. Джонс ушёл из жизни 30 декабря.



«Когда мне позвонила семья Сэма, моё сердце разбилось. Не могу выразить всю печаль, наша 60-летняя дружба подошла к концу. Это случилось так стремительно и неожиданно. Он был последним хорошим парнем. Лучший снайпер, которого я когда-либо видел. Ну вот и всё», — написал Расселл в своём «твиттере».



Сэма Джонса 3 раза включали во вторую сборную всех звёзд НБА (1965-1965), и он является 10-кратным чемпионом НБА — больше титулов в истории лиги только у его одноклубника Расселла. В 1984 году его ввели в Зал славы баскетбола. В 1996 году Джонса включили в число 50 величайших игроков НБА.

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