Гомельский оценил целесообразность назначения Андреа Тринкьери главным тренером ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о целесообразности назначения наставника «Баварии» Андреа Тринкьери главным тренером московского ЦСКА.

«Андреа Тринкьери — очень хороший тренер. Изобретательный, остроумный в решениях, сильный тактик. Но он пока ничего не выиграл по большому счёту. Не могу сказать, что он подошёл бы ЦСКА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, следующий матч в регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА должен провести с «Барселоной». Встреча запланирована на 7 января. Ранее каталонский клуб на официальном сайте объявил о шести новых случаях заражения коронавирусом. Отметим, что ЦСКА не смог сыграть в последнем туре Евролиги с «Олимпиакосом» из-за вспышки COVID-19 у соперника.