НБА признала четыре грубые судейские ошибки в матче регулярного чемпионата
Поделиться
НБА опубликовала официальный отчёт по поводу концовки встречи регулярного чемпионата между «Индианой Пэйсерс» и «Чикаго Буллз» (106:108). Согласно ему, арбитры допустили четыре грубые ошибки в течение последних двух минут в пользу «Чикаго». Они не заметили у них три фола и одну пробежку.
«Я могу получить штраф за то, что скажу, но мне действительно всё равно. Потому что я думаю, когда судьи станут разбирать эту игру, они скажут себе: «О, мы пропустили фол здесь, мы пропустили фол здесь». Но, в конце концов, что это значит? Для нас это ничего не значит. Игра уже закончена», — сказал на послематчевой пресс-конференции защитник «Индианы» Карис ЛеВерт.
Напомним, сам матч закончился победным броском Демара Дерозана.
Комментарии
- 2 января 2022
-
22:35
-
21:41
-
20:18
-
19:32
-
18:35
-
17:34
-
16:43
-
15:41
-
14:06
-
13:36
-
11:54
-
10:39
-
09:39
-
09:32
-
09:23
-
09:07
-
07:43
-
05:16
- 1 января 2022
-
22:53
-
22:43
-
22:29
-
19:50
-
19:43
-
18:44
-
17:22
-
16:42
-
15:12
-
13:37
-
13:36
-
11:41
-
10:30
-
09:59
-
08:59
-
08:03
-
04:36
Партнерский контент