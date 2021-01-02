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НБА признала четыре грубые судейские ошибки в матче регулярного чемпионата

НБА признала четыре грубые судейские ошибки в матче регулярного чемпионата
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НБА опубликовала официальный отчёт по поводу концовки встречи регулярного чемпионата между «Индианой Пэйсерс» и «Чикаго Буллз» (106:108). Согласно ему, арбитры допустили четыре грубые ошибки в течение последних двух минут в пользу «Чикаго». Они не заметили у них три фола и одну пробежку.

«Я могу получить штраф за то, что скажу, но мне действительно всё равно. Потому что я думаю, когда судьи станут разбирать эту игру, они скажут себе: «О, мы пропустили фол здесь, мы пропустили фол здесь». Но, в конце концов, что это значит? Для нас это ничего не значит. Игра уже закончена», — сказал на послематчевой пресс-конференции защитник «Индианы» Карис ЛеВерт.

Напомним, сам матч закончился победным броском Демара Дерозана.

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