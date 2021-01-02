Американский рэпер: какого чёрта творит Бен Симмонс?

Американский рэпер Fat Joe высказался по поводу разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса.

«Самый большой неудачник во вселенной — Бен Симмонс. Какого чёрта он делает? Что он сказал? Он не может вернуться и играть? Бен Симмонс — самый большой придурок. Он уже потерял слишком много денег», — приводит слова рэпера Fadeaway World.

Симмонс потерял в общей сложности $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом году. Напомним, он ещё не играл в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.

Ранее сообщалось, что Симмонс обручился с известной британской телеведущей.