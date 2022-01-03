Джош Гидди стал самым молодым автором трипл-дабла в истории НБА

На стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Даллас Маверикс». Хозяева уступили со счётом 86:95.

Баскетболист «Оклахомы» Джош Гидди в прошедшем матче записал на свой счёт трипл-дабл, в его активе 17 очков, 13 подборов и 14 передач. Таким образом, Гидди стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл. Ему удалось побить рекорд Ламело Болла из «Шарлотт Хорнетс», который с января прошлого года являлся самым молодым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл.

Джошу Гидди в день матча было 19 лет 84 дня, а прошлому рекордсмену Ламело Боллу было 19 лет 140 дней.

27 декабря 2021 года Гидди отметился тем, что стал вторым в истории НБА игроком со статистикой 0+10+10.