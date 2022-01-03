Стала известна дата дебюта Кайри Ирвинга в сезоне НБА

Дебют разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в нынешнем сезоне НБА состоится 5 января 2022 года в матче регулярного чемпионата лиги с «Индианой Пэйсерс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».
О решении «Бруклина» вернуть в состав 29-летнего баскетболиста стало известно не так давно. Изначально Кайри был отстранён от занятий с командой из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса. Перед возвращением Ирвинг должен сдавать отрицательный тест пять дней подряд. Только в таком случае он сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.
Ранее руководство «Нетс» за решение вернуть Ирвинга жёстко раскритиковал легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил. Экс-игроку не понравилась непоследовательность, которую проявил «Бруклин».
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