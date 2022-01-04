Уволенный главный тренер «Монако» может возглавить «Локомотив-Кубань»
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Черногорский специалист Звездан Митрович может возглавить «Локомотив-Кубань», сообщает телеграм-канал «Перехват».
51-летний тренер является действующим чемпионом Еврокубка. Он находится в статусе свободного агента с 13 декабря, когда «Монако» расторг с ним контракт.
Напомним, бывший российский тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин был отправлен в отставку после поражения команды от немецкого «Гамбурга» (82:100). Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бранко Максимович, который работал в краснодарском клубе с 2019 года.
Ранее сообщалось, что Пашутин назначен новым главным тренером «Уралмаша», который на данный момент выступает в Суперлиге-1.
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