Томпсон признал ребёнка, от которого ранее отказывался, и извинился перед Хлоей Кардашьян

Центровой «Сакраменто Кингз» Тристан Томпсон выступил с комментарием по ситуации с ребёнком, отцом которого он изначально отказывался себя признавать.



«Тест на отцовство подтвердил, что у меня есть ребёнок от Марали Николс. Я принимаю на себя ответственность. Теперь, когда отцовство установлено, я с нетерпением жду возможности начать воспитание нашего ребенка. Приношу свои извинения всем, кто был разочарован и как-то уязвлён во время этого процесса», — говорится в сообщении Томпсона, размещённом в «сториз» его «инстаграма».

Тристан также обратился к своей бывшей Хлое Кардашьян:



«Хлоя, ты этого не заслуживаешь. Ты не заслуживаешь той душевной боли и унижений, которые я тебе причинил своими действиями. Ты не заслуживаешь того, как я обращался с тобой последние несколько лет. Я испытываю к тебе огромное уважение и огромную любовь. Неважно, что ты думаешь. Ещё раз хочу подчеркнуть — мне очень жаль».