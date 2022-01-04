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Томпсон признал ребёнка, от которого ранее отказывался, и извинился перед Хлоей Кардашьян

Томпсон признал ребёнка, от которого ранее отказывался, и извинился перед Хлоей Кардашьян
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Центровой «Сакраменто Кингз» Тристан Томпсон выступил с комментарием по ситуации с ребёнком, отцом которого он изначально отказывался себя признавать.

«Тест на отцовство подтвердил, что у меня есть ребёнок от Марали Николс. Я принимаю на себя ответственность. Теперь, когда отцовство установлено, я с нетерпением жду возможности начать воспитание нашего ребенка. Приношу свои извинения всем, кто был разочарован и как-то уязвлён во время этого процесса», — говорится в сообщении Томпсона, размещённом в «сториз» его «инстаграма».

Тристан также обратился к своей бывшей Хлое Кардашьян:

«Хлоя, ты этого не заслуживаешь. Ты не заслуживаешь той душевной боли и унижений, которые я тебе причинил своими действиями. Ты не заслуживаешь того, как я обращался с тобой последние несколько лет. Я испытываю к тебе огромное уважение и огромную любовь. Неважно, что ты думаешь. Ещё раз хочу подчеркнуть — мне очень жаль».

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