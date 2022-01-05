Леброн Джеймс назвал свою мечту до конца карьеры в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своём самом заветном желании. По словам Леброна, больше всего он хочет, чтобы его сын Бронни попал в НБА и он смогли бы сыграть вместе на одной площадке.
«Я хочу, чтобы он был в НБА. Я хочу быть с ним на одной площадке. Это было бы невероятно. Я бы очень хотел, чтобы он попал в НБА», — сказал Леброн.
Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда.
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