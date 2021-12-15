Бронни Джеймс выбрал 4 команды, в которых хочет выступать в будущем

Спортивный обозреватель Эрик Босси назвал четыре команды, в которых хотел бы выступать Бронни Джеймс на университетском уровне.



«Со своим ростом в 190 см Бронни Джеймс действительно повзрослел физически, он начинает становиться самостоятельным игроком. У него хороший бросок, он хорошо владеет мячом, чтобы провести несколько минут в атаке, но прежде всего, он очень хорошо двигается и стал отличным игроком защиты.



Несмотря на свой статус суперзвезды, он по-прежнему далёк от СМИ, так что он не говорил о списке университетов, которые могли предложить ему стипендии. Но в список команд, в которых он заинтересован, включает в себя Универститет Дьюк, команду штата Огайо, Теннеси и Техас», — приводит слова Эрика Босси 247Sports.