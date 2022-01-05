31 очко Леброна Джеймса помогло «Лейкерс» обыграть «Сакраменто»

На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, который завершал сегодняшний игровой день. «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз», хозяева победили – 122:114.
Де'Аарон Фокс из «Кингз» набрал 30 очков. 31 очко у Леброна Джеймса.
Для «Лейкерс» эта победа стала третьей кряду, 8 января команда примет «Атланту Хоукс». У «Сакраменто» в последних шести играх по три победы и три поражения, уже 6 января команда сыграет дома всё с той же «Атлантой Хоукс».
3 января «Лейкерс» встречались с «Миннесотой Тимбервулвз» и победили со счётом 108:103. По ходу того матча форвард команды Леброн Джеймс вышел на четвёртое место в истории лиги по точным штрафным броскам. Он обогнал Оскара Робертсона, на счету которого 7694 штрафных броска в карьере. У Коби Брайанта, занимающего третье место в таблице рекордсменов, 8378 штрафных бросков.
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