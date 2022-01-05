Скотти Пиппен: Майкл Джордан извинился передо мной за эпизод в «Последнем танце»

Член Зала славы, легендарный баскетболист Скотти Пиппен поделился подробностями своего отказа выходить на площадку за 1,8 секунды до конца третьего матча полуфинала Востока 1994 года с «Нью-Йорк Никс». По словам Пиппена, лидер команды Майкл Джордан извинился перед ним после показа этого эпизода в сериале «Последний танец».



«Я спросил, почему он позволил этому эпизоду войти в «Последний танец» в том виде, в котором это было показано. Он ничего не сказал, кроме как извинился за это, и признал, что, будь он на моём месте, он тоже был бы расстроен. Я больше не давил на него, потому что знал, что это не поможет», — цитирует Пиппена Sports Casting.



Напомним, Скотти Пиппен отказался доигрывать матч из-за того, что тренер команды Фил Джексон нарисовал комбинацию не под него, а под Тони Кукоча, который и совершил бросок, ставший победным для «Буллз» в том сезоне.