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Эксперт: Леброн Джеймс никогда не выиграет пятый титул

Эксперт: Леброн Джеймс никогда не выиграет пятый титул
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Известный спортивный эксперт Билл Симмонс поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Что касается Леброна, я думаю, он находится в той же точке, что и американский футболист Том Брэди («Тампа-Бэй Бакканирс»). Думаю, что корабль Брэди уплыл, чтобы выиграть ещё один Супербоул с этой командой в этом году. Возможно, он получит ещё один Супербоул в «Тампе», и на этом всё закончится.

Я думаю, Леброн может быть в той же лодке, это его 19-й год в лиге, у него 10 финалов, 4 перстня, но я не вижу пути с этой командой «Лейкерс», это точно не произойдёт в этом году. Я не вижу его и в следующем году, лига стала глубже, топ-команды лучше», — приводит слова Билла Симмонса Fadeaway World.

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