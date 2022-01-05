Названа вероятность обмена Расселла Уэстбрука из «Лейкерс»
Поделиться
Стало известно, что владельцы «Лос-Анджелес Лейкерс», скорее всего, не станут обменивать Расселла Уэстбрука до конца текущего сезона. Об этом сообщил The Athletic.
Проблема заключается в том, что зарплата звёздного разыгрывающего слишком высока для большинства клубов лиги, поэтому вероятный обмен, если и произойдёт, то уже по окончании сезона-2021/2022.
В этом сезоне Уэстбрук набирает в среднем 19,5 очка, 8,1 подбора и 8,1 передачи за игру. Напомним, сегодня Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» не допустил ни одной потери за игру. Это первый случай для него, когда он показывает такую статистику, с 2016 года.
Ранее известный баскетболист Гэри Пэйтон дал комментарий по поводу неудачных выступлений Расселла.
Новость по темеГэри Пэйтон объяснил провал Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»
Комментарии
- 5 января 2022
-
23:33
-
22:38
-
21:26
-
20:11
-
19:14
-
18:25
-
17:17
-
16:47
-
14:59
-
13:06
-
12:55
-
11:55
-
10:51
-
09:30
-
09:27
-
08:58
-
06:51
-
00:33
- 4 января 2022
-
23:23
-
22:03
-
20:56
-
20:12
-
19:12
-
18:24
-
17:48
-
16:32
-
16:28
-
15:48
-
14:49
-
13:23
-
12:27
-
11:31
-
10:12
-
09:18
-
08:53
Партнерский контент