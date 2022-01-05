Названа вероятность обмена Расселла Уэстбрука из «Лейкерс»

Стало известно, что владельцы «Лос-Анджелес Лейкерс», скорее всего, не станут обменивать Расселла Уэстбрука до конца текущего сезона. Об этом сообщил The Athletic.

Проблема заключается в том, что зарплата звёздного разыгрывающего слишком высока для большинства клубов лиги, поэтому вероятный обмен, если и произойдёт, то уже по окончании сезона-2021/2022.

В этом сезоне Уэстбрук набирает в среднем 19,5 очка, 8,1 подбора и 8,1 передачи за игру. Напомним, сегодня Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» не допустил ни одной потери за игру. Это первый случай для него, когда он показывает такую статистику, с 2016 года.

Ранее известный баскетболист Гэри Пэйтон дал комментарий по поводу неудачных выступлений Расселла.