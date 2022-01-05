Ник Нёрс назвал 4 игроков, которых сдержать сложнее, чем Стефена Карри

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс назвал имена четырёх баскетболистов, обороняться против которых сложнее, чем против лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Карри действительно очень крут, без сомнения. Но вы знаете, кто остальные. Очень трудно понять, что делать с Леброном. Он просто обыгрывает всех подряд. Трудно сделать так, чтобы ему было некомфортно. Адетокунбо тоже очень трудный, в их число также входит Джеймс Харден и Кевин Дюрант», — приводит слова Нёрса Fadeaway World.

Напомним, недавно Карри установил впечатляющий рекорд НБА. Он реализовал как минимум один трёхочковый бросок в 158-м (уже в 159-м) матче подряд, что является новым рекордом в истории НБА. Стефен превзошёл собственное достижение, которое было впервые установлено в период 2014-2016 годов.