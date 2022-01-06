Кайри Ирвинг отреагировал на дебют в сезоне НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу своего дебюта в этом сезоне НБА. Напомним, сегодня он сыграл в матче с «Индианой Пэйсерс» (129:121) и записал на свой счёт 22 очка, 3 подбора и 4 передачи за 32 минуты игрового времени.
«Я очень благодарен просто за то, что сегодня присутствуем вместе со всеми, выхожу на площадку и получаю удовольствие от того, что люблю делать.
Это была не очень удачная первая половина игры. Мы пришли в раздевалку и поняли, что для того, чтобы показывать ту игру, которую мы хотим иметь позже в сезоне, мы должны начать прямо сейчас.
Благодаря тому, что я присоединился к команде прямо сейчас, я чувствую, что у меня появилось право голоса. Но на самом деле, это просто дополнение к тому, что говорил Стив Нэш. Он сказал нам, что мы должны стать более решительными», — приводит слова Ирвинга Bleacher Report.
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