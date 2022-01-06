Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг отреагировал на дебют в сезоне НБА

Кайри Ирвинг отреагировал на дебют в сезоне НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу своего дебюта в этом сезоне НБА. Напомним, сегодня он сыграл в матче с «Индианой Пэйсерс» (129:121) и записал на свой счёт 22 очка, 3 подбора и 4 передачи за 32 минуты игрового времени.

«Я очень благодарен просто за то, что сегодня присутствуем вместе со всеми, выхожу на площадку и получаю удовольствие от того, что люблю делать.

Это была не очень удачная первая половина игры. Мы пришли в раздевалку и поняли, что для того, чтобы показывать ту игру, которую мы хотим иметь позже в сезоне, мы должны начать прямо сейчас.

Благодаря тому, что я присоединился к команде прямо сейчас, я чувствую, что у меня появилось право голоса. Но на самом деле, это просто дополнение к тому, что говорил Стив Нэш. Он сказал нам, что мы должны стать более решительными», — приводит слова Ирвинга Bleacher Report.

Новость по теме
«Даллас» обыграл «Голден Стэйт», Кайри Ирвинг дебютировал в сезоне НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022