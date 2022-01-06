Матч «Милан» — «Зенит» не состоится. Все игры 19-го тура Евролиги отменены

Матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Милан» — «Зенит» не состоится в запланированный срок 7 января, сообщает инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».



В четверг днём «Зенит» объявил, что пять членов команды (4 игрока и 1 сотрудник) сдали положительные результаты тестов на коронавирус. «Зенит» уже направлялся в аэропорт, откуда должен был вылететь в Милан. Команде пришлось развернуть автобус, поскольку в последний момент было выявлено ещё несколько случаев заражения COVID-19.



Таким образом, в 19-м туре не будет сыграно ни одного матча. Ранее из-за коронавируса были отменены 8 игр. На следующей неделе в календаре запланировано проведение матчей 20-го и 21-го туров регулярного чемпионата.