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Матч «Милан» — «Зенит» не состоится. Все игры 19-го тура Евролиги отменены

Матч «Милан» — «Зенит» не состоится. Все игры 19-го тура Евролиги отменены
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Матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Милан» — «Зенит» не состоится в запланированный срок 7 января, сообщает инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».

В четверг днём «Зенит» объявил, что пять членов команды (4 игрока и 1 сотрудник) сдали положительные результаты тестов на коронавирус. «Зенит» уже направлялся в аэропорт, откуда должен был вылететь в Милан. Команде пришлось развернуть автобус, поскольку в последний момент было выявлено ещё несколько случаев заражения COVID-19.

Таким образом, в 19-м туре не будет сыграно ни одного матча. Ранее из-за коронавируса были отменены 8 игр. На следующей неделе в календаре запланировано проведение матчей 20-го и 21-го туров регулярного чемпионата.

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