Дуэйн Уэйд стал совладельцем клуба МЛС

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд стал одним из владельцев клуба «Реал Солт-Лейк», выступающего в МЛС, сообщил баскетболист в «Твиттере». Сумма сделки с участием Уэйда и компании Smith Entertainment Group составила $ 400 млн.

Уэйд присоединился к Леброну Джеймсу, Кевину Дюранту и Джеймсу Хардену в малочисленной группе игроков НБА, владеющих долями в футбольных командах. Дюрант владеет 5% акций «Филадельфии Юнион». Хардену принадлежат 5% акций «Хьюстон Динамо» из МЛС. Леброну принадлежат 2% акций английского «Ливерпуля».

Ранее Уэйд стал частичным владельцем клуба НБА «Юта Джаз».

Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.



Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.



Ранее Уэйд рассказал, чем ему не нравится современный баскетбол. По словам Дуэйна, всё дело в увеличившемся количестве трёхочковых бросков.