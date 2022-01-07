Дуэйн Уэйд стал совладельцем клуба МЛС

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд стал одним из владельцев клуба «Реал Солт-Лейк», выступающего в МЛС, сообщил баскетболист в «Твиттере». Сумма сделки с участием Уэйда и компании Smith Entertainment Group составила $ 400 млн.
Уэйд присоединился к Леброну Джеймсу, Кевину Дюранту и Джеймсу Хардену в малочисленной группе игроков НБА, владеющих долями в футбольных командах. Дюрант владеет 5% акций «Филадельфии Юнион». Хардену принадлежат 5% акций «Хьюстон Динамо» из МЛС. Леброну принадлежат 2% акций английского «Ливерпуля».
Ранее Уэйд стал частичным владельцем клуба НБА «Юта Джаз».
Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.
Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.
Ранее Уэйд рассказал, чем ему не нравится современный баскетбол. По словам Дуэйна, всё дело в увеличившемся количестве трёхочковых бросков.
- 7 января 2022
-
11:08
-
10:33
-
09:28
-
09:24
-
09:07
-
08:28
-
01:20
- 6 января 2022
-
23:44
-
22:46
-
21:52
-
20:50
-
19:59
-
18:51
-
18:13
-
17:54
-
17:08
-
17:04
-
16:14
-
15:38
-
14:40
-
13:14
-
12:19
-
11:21
-
10:15
-
09:22
-
09:11
-
08:41
-
06:09
-
05:42
-
00:17
-
00:06
- 5 января 2022
-
23:33
-
22:38
-
21:26
-
20:11