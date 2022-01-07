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Братья Николы Йокича жёстко отреагировали на недавние слова Маркифа Морриса

Братья Николы Йокича жёстко отреагировали на недавние слова Маркифа Морриса
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Братья баскетболиста «Денвер Наггетс» Николы Йокича Страхиня и Неманя ответили на заявление форварда «Майами Хит» Маркифа Морриса, сделанное о полученной им травме. Ранее Маркиф назвал Йокича «тушей весом 130 кг».

«Ты врёшь и тебе лучше следить за собой. Ты всё ещё мелкий нытик, который обиделся на лёгкий толчок», — гласит сообщение в твиттер-аккаунте братьев Йокича.

Напомним, баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич во время матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках. С тех пор Моррис пока не возвращался на площадку.

Йокич за этот инцидент был дисквалифицирован на одну игру. Моррис заплатил штраф в размере $ 50 000, его одноклубник Джимми Батлер — $ 30 000.

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