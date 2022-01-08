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Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана и установил уникальное достижение в истории НБА

Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана и установил уникальное достижение в истории НБА
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37-летний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является самым возрастным игроком в истории НБА, который набирал по 25 очков в десяти матчах подряд. Он обошёл Майкла Джордана, которому это достижение покорилось в 34 года. Об этом сообщается на странице ESPN в «Твиттере».

Ни одному игроку в истории Национальной баскетбольной ассоциации старше 34 лет, как сообщается на странице Legion Hoops в «Твиттере», никогда не удавалось достичь следующих статистических показателей за матч: 30 очков, 5 подборов, 5 передач, 4 перехвата и 3 блокшота. У Леброна в матче с «Атланта Хоукс» следующие соответствующие показатели: 32/8/9/4/3.

Напомним, «Лос-Анджелес» победил в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой» со счётом 134:118.

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