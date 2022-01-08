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Названы лидеры голосования на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Названы лидеры голосования на Матч звёзд Единой лиги ВТБ
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Форварды УНИКСа Андрей Воронцевич и Марио Хезонья лидируют в голосовании болельщиков по выбору команд на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, сообщается на официальном сайте турнира.

Воронцевич стал самым популярным российским баскетболистом, опередив одноклубника Дмитрия Узинского, а также игрока «Автодора» Виталиуса Пранаускиса. Хорват Хезонья лидирует в голосовании в сборную звёзд мира, обгоняя американского защитника Эррика Макколлума из «Локомотива» и представителя Грузии, тяжёлого форварда Торнике Шенгелию из ЦСКА.

Голосование болельщиков началось ещё в прошлом году, 15 декабря, и завершится 14 января. Шестой в истории Матч всех звёзд Единой Лиги ВТБ состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

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