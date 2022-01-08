Названы лидеры голосования на Матч звёзд Единой лиги ВТБ
Поделиться
Форварды УНИКСа Андрей Воронцевич и Марио Хезонья лидируют в голосовании болельщиков по выбору команд на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, сообщается на официальном сайте турнира.
Воронцевич стал самым популярным российским баскетболистом, опередив одноклубника Дмитрия Узинского, а также игрока «Автодора» Виталиуса Пранаускиса. Хорват Хезонья лидирует в голосовании в сборную звёзд мира, обгоняя американского защитника Эррика Макколлума из «Локомотива» и представителя Грузии, тяжёлого форварда Торнике Шенгелию из ЦСКА.
Голосование болельщиков началось ещё в прошлом году, 15 декабря, и завершится 14 января. Шестой в истории Матч всех звёзд Единой Лиги ВТБ состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене».
Комментарии
- 8 января 2022
-
13:26
-
12:50
-
12:02
-
11:18
-
10:25
-
09:23
-
08:37
-
06:31
-
06:08
-
00:46
- 7 января 2022
-
23:49
-
22:53
-
22:28
-
21:35
-
20:51
-
19:46
-
19:26
-
18:46
-
17:25
-
16:29
-
15:32
-
13:52
-
12:32
-
11:08
-
10:33
-
09:28
-
09:24
-
09:07
-
08:28
-
01:20
- 6 января 2022
-
23:44
-
22:46
-
21:52
-
20:50
-
19:59
Партнерский контент