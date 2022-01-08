Названы лидеры голосования на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Форварды УНИКСа Андрей Воронцевич и Марио Хезонья лидируют в голосовании болельщиков по выбору команд на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, сообщается на официальном сайте турнира.



Воронцевич стал самым популярным российским баскетболистом, опередив одноклубника Дмитрия Узинского, а также игрока «Автодора» Виталиуса Пранаускиса. Хорват Хезонья лидирует в голосовании в сборную звёзд мира, обгоняя американского защитника Эррика Макколлума из «Локомотива» и представителя Грузии, тяжёлого форварда Торнике Шенгелию из ЦСКА.



Голосование болельщиков началось ещё в прошлом году, 15 декабря, и завершится 14 января. Шестой в истории Матч всех звёзд Единой Лиги ВТБ состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене».