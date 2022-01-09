Клэй Томпсон вернётся в игру в ближайшем матче после 2,5 пропущенных лет из-за травмы

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон может принять участие в ближайшем матче своей команды с «Кливленд Кавальерс». В официальном «твиттере» «Уорриорз» появилась видеозапись, где Клэй произносит знаменитую фразу легендарного Майкла Джордана, сказанную им в 1995 году: «Я вернулся».

Видео можно посмотреть на странице «Голден Стэйт Уорриорз» в «Твиттере».

«Голден Стэйт» сыграет с «Кливлендом» завтра, 10 января. Начало встречи — в 04:30 по московскому времени.



Томпсон готовится к возвращению в строй после двух с половиной пропущенных сезонов. 31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон восстановился после этой травмы, но порвал ахилл на тренировке.