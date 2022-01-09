Клэй Томпсон вернётся в игру в ближайшем матче после 2,5 пропущенных лет из-за травмы

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон может принять участие в ближайшем матче своей команды с «Кливленд Кавальерс». В официальном «твиттере» «Уорриорз» появилась видеозапись, где Клэй произносит знаменитую фразу легендарного Майкла Джордана, сказанную им в 1995 году: «Я вернулся».
Видео можно посмотреть на странице «Голден Стэйт Уорриорз» в «Твиттере».
«Голден Стэйт» сыграет с «Кливлендом» завтра, 10 января. Начало встречи — в 04:30 по московскому времени.
Томпсон готовится к возвращению в строй после двух с половиной пропущенных сезонов. 31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон восстановился после этой травмы, но порвал ахилл на тренировке.
- 9 января 2022
-
11:21
-
10:19
-
09:34
-
07:41
-
05:38
-
00:56
- 8 января 2022
-
23:56
-
22:53
-
21:44
-
20:56
-
19:49
-
18:55
-
17:47
-
16:59
-
15:41
-
14:28
-
13:26
-
12:50
-
12:02
-
11:18
-
10:25
-
09:23
-
08:37
-
06:31
-
06:08
-
00:46
- 7 января 2022
-
23:49
-
22:53
-
22:28
-
21:35
-
20:51
-
19:46
-
19:26
-
18:46
-
17:25