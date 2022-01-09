3-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго» раскритиковал Джордана за обращение с Пиппеном

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» Стэйси Кинг поддержал знаменитого игрока «Чикаго» Скотти Пиппена после выхода документального спортивного мини-сериала «Последний танец», сюжет которого развивается вокруг карьеры легендарного Майкла Джордана и его выступления за «Чикаго».



«Я думаю, что этот документальный фильм действительно понравился фанатам. Всё больше людей признают, что Майкл действительно настолько хорош, насколько о нём говорили былые поколения. Но признаюсь, мне не нравилось, как изображали Скотти в некоторых сценах. В этом документальном фильме многое из того, что делал Пиппен, не имело ничего общего ко второму три-питу и изображалось не так, как следовало бы», — приводит слова Стэйси USA TODAY со ссылкой на The Lowe Pos podcast.

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