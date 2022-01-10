Клэй Томпсон проводит свой первый матч за 2,5 года

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стейт Уорриорз» принимает «Кливленд Кавальерс».



На момент написания новости идёт вторая четверть. Хозяева ведут в счёте – 51:46.



Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон принимает участие в данной встрече.



Томпсон вернулся в строй после двух с половиной пропущенных сезонов. 31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон восстановился после этой травмы, но порвал ахилл на тренировке.



Ранее в официальном «твиттере» «Уорриорз» появилась видеозапись, где Клэй произносит знаменитую фразу легендарного Майкла Джордана, сказанную им в 1995 году: «Я вернулся».

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