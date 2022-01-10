Расселл Уэстбрук оценил текущее положение «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук после поражения в домашнем матче с «Мемфис Гриззлиз» (119:127) дал комментарий по поводу текущего состояния команды.

«Думаю, мы движемся в правильном направлении, если не считать сегодняшнего вечера. Я говорю, что всё, о чем нужно беспокоиться, это о следующей игре… Лучшую игру лучше всего показывать в конце сезона», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.

В этом сезоне Уэстбрук набирает в среднем 19,0 очка, 8,1 подбора и 8,2 передачи за игру.



Ранее эксперты выражали уверенность, что «Лос-Анджелес Лейкерс» будет крайне непросто обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука в какой-либо клуб НБА.



В начале января в матче с «Сакраменто Кингз» Уэстбрук впервые с 2016 года не совершил ни одной потери за игру.