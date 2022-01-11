«Бостон» принял решение по Джейсону Тейтуму и Джейлену Брауну

«Бостон» не будет разбивать звёздный дуэт форвардов Джейсон Тейтум — Джейлен Браун, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По данным источника, руководство клуба не рассматривает лидеров в качестве участников возможных сделок с другими командами.



В «Бостоне» хотят и дальше строить команду вокруг Тейтума и Брауна. При этом только они являются неприкасаемыми. Клуб готов обсуждать сделки с участием других игроков команды.



В регулярном чемпионате нынешнего сезона оба игрока демонстрируют впечатляющую результативность. На двоих они в среднем за матч набирают 49,6 очка, а также делают 14,7 подбора.



Нынешний контракт Тейтума действует до 2025 года, в нём прописана опция продления ещё на сезон. Соглашение Брауна истекает по окончании сезона-2023/2024.

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