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«Бостон» принял решение по Джейсону Тейтуму и Джейлену Брауну

«Бостон» принял решение по Джейсону Тейтуму и Джейлену Брауну
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«Бостон» не будет разбивать звёздный дуэт форвардов Джейсон ТейтумДжейлен Браун, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По данным источника, руководство клуба не рассматривает лидеров в качестве участников возможных сделок с другими командами.

В «Бостоне» хотят и дальше строить команду вокруг Тейтума и Брауна. При этом только они являются неприкасаемыми. Клуб готов обсуждать сделки с участием других игроков команды.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона оба игрока демонстрируют впечатляющую результативность. На двоих они в среднем за матч набирают 49,6 очка, а также делают 14,7 подбора.

Нынешний контракт Тейтума действует до 2025 года, в нём прописана опция продления ещё на сезон. Соглашение Брауна истекает по окончании сезона-2023/2024.

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