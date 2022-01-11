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«Хьюстон» определился с позицией по Уоллу, который должен получить $ 91,7 млн за два года

«Хьюстон» определился с позицией по Уоллу, который должен получить $ 91,7 млн за два года
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Руководство «Хьюстон Рокетс» приняло решение по поводу звёздного разыгрывающего Джона Уолла. Клуб не намеревается в ближайшее время совершать обмен с его участием. Также маловероятен выкуп контракта игрока, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Примечательно, что Уолл в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча. В декабре ходили слухи о его возвращении в состав. По действующему контракту разыгрывающий за нынешний и следующий сезон заработает $ 91,7 млн.

Уолл провёл в составе «Хьюстона» один сезон. В 40 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

Уолл стал игроком «Хьюстона», когда клуб договорился с «Вашингтоном» об обмене: ряды «Рокетс» пополнил Джон, а разыгрывающий Расселл Уэстбрук перешёл в «Уизардс».

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