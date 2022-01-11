«Лейкерс» хотят выменять лучшего блокирующего НБА
Поделиться
«Лейкерс» проявляют интерес к центровому «Индианы Пэйсерс» Майлзу Тёрнеру. Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, помимо «Лейкерс», интерес к 25-летнему игроку проявляют «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс» и «Шарлотт Хорнетс».
Тёрнер в нынешнем сезоне в среднем набирает 13,1 очка и делает 7,3 подбора. Он лидирует по блок-шотам (2,9 за матч).
Центровой в конце 2021 года перед одной из игр пришёл на матч в костюме Дарта Вейдера из «Звёздных войн».
Ранее известный эксперт Джален Роуз выразил уверенность в том, что «Лейкерс» не смогут выиграть титул в нынешнем сезоне. Он назвал три команды, которые не уступают и даже превосходят калифорнийцев. При этом Роуз отдал должное лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу.
Комментарии
- 11 января 2022
-
11:55
-
11:04
-
10:02
-
09:17
-
08:54
-
06:30
-
00:35
- 10 января 2022
-
23:46
-
22:45
-
21:45
-
20:43
-
19:52
-
18:53
-
17:24
-
16:06
-
15:28
-
14:49
-
13:20
-
12:39
-
11:37
-
10:26
-
09:26
-
08:29
-
08:12
-
05:46
-
05:29
-
00:31
- 9 января 2022
-
23:25
-
23:13
-
23:08
-
22:26
-
21:19
-
20:18
-
19:27
-
18:46
Партнерский контент