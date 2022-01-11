«Лейкерс» хотят выменять лучшего блокирующего НБА

«Лейкерс» проявляют интерес к центровому «Индианы Пэйсерс» Майлзу Тёрнеру. Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, помимо «Лейкерс», интерес к 25-летнему игроку проявляют «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс» и «Шарлотт Хорнетс».



Тёрнер в нынешнем сезоне в среднем набирает 13,1 очка и делает 7,3 подбора. Он лидирует по блок-шотам (2,9 за матч).

Центровой в конце 2021 года перед одной из игр пришёл на матч в костюме Дарта Вейдера из «Звёздных войн».

Ранее известный эксперт Джален Роуз выразил уверенность в том, что «Лейкерс» не смогут выиграть титул в нынешнем сезоне. Он назвал три команды, которые не уступают и даже превосходят калифорнийцев. При этом Роуз отдал должное лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу.