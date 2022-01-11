Экс-тренер НБА: Джордан столкнулся со слабой конкуренцией во время своих шести титулов

Бывший тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэри Витти высказался о доминировании «Чикаго Буллз» во времена Майкла Джордана. По мнению эксперта, легенде НБА повезло, что в те годы в лиге была низкая конкуренция. Джордан является шестикратным чемпионом НБА.
«Когда Майкл выиграл первый браслет в 1991 году и затем ещё пять других, там никого не было. «Лейкерс» уже сошли, Карим Абдул-Джаббар завершил карьеру, Мэджик Джонсон сдал положительный тест на ВИЧ в 91-м. У Джордана не было конкуренции. С Абдул-Джаббаром и Джонсоном всё могло быть иначе.
Он не играл с великой командой «Лейкерс». «Селтикс» уже постарели, Бёрд, Пэриш, МакХале. «Селтик» уже тоже сошли. В лиге не было конкуренции. Если посмотреть на шесть чемпионских титулов «Чикаго», то там просто не было достойных соперников, не было команд чемпионского уровня, как «Сиксерс», «Лейкерс», «Селтикс» и «Пистонс» в 80-е», — цитирует тренера Fadeaway World.
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