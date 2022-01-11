Жена Стефена Карри отреагировала на противоречивые слухи о своих отношениях с мужем

Аиша Карри, жена разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, отреагировала на якобы их свободные отношения с мужем.



«Не верь всему, что читаешь. Ты хоть понимаешь, как это нелепо? Не проявляй такого неуважения к моему браку», — написала Аиша в «Инстаграме», ответив одному из пользователей.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории Национальной баскетбольной ассоциации.