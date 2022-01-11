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Кайри Ирвинг — о действиях соперника: в нашей игре нет места таким моментам

Кайри Ирвинг — о действиях соперника: в нашей игре нет места таким моментам
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг подверг критике игрока «Портленд Трэйл Блэйзерс» Нассира Литтла за его опасный прыжок за мячом во время матча их команд. В результате действий Литтла Ирвинг оказался на паркете, подвернув голеностоп, но матч продолжить в итоге сумел.

«Он неважно сыграл. Не нужно было так прыгать, ведь он был далеко от мяча. В нашей игре нет места таким моментам. Я понимаю, чего он хотел, и ничего не имею против него. Но так делать было ненужно», — приводит слова Ирвинга журналист Шон Хайкин на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, «Бруклин» на выезде уступил «Портленду» со счётом 108:114. Значительный вклад в успех хозяев внёс Анферни Саймонс – 23 очка и 11 передач. В «Бруклине» выделился Кевин Дюрант, на его счету 28 очков и 10 подборов.

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