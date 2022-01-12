Карл прокомментировал слова Карри о том, что «Голден Стэйт» обыграл бы «Чикаго» Джордана

Бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации Джордж Карл отреагировал на мнение звёздного игрока Стефена Карри, заявившего ранее, что «Голден Стэйт Уорриорз» времён Кевина Дюранта обыграл бы «Чикаго Буллз» образца 1996 года во главе с легендарным Майклом Джорданом в гипотетической финальной серии до четырёх побед.



«Никто на планете Земля не побеждал Майкла в том году», — написал Карл на своей официальной странице в «Твиттере».



«Голден Стэйт» в 2016 году добыл 73 победы в регулярном чемпионате, после чего уступил «Кливленд Кавальерс» (3-4) в серии финала НБА. В межсезонье-2016 к «Уорриорз» присоединился Кевин Дюрант, который помог команде выиграть два титула за три года.