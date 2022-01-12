Абдул-Джаббар рассказал, как отнесётся к тому, что Леброн побьёт его рекорд по очкам в НБА

Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар признался, что будет только рад поздравить лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, если тот побьёт его рекорд в НБА по очкам.

«Я буду рад поздравить его, если (или когда) он побьёт этот рекорд результативности», — написал Карим в своём «твиттере».

На счету Абдул-Джаббара 38 387 очков за время выступления в Национальной баскетбольной ассоциации. В активе Леброна 36 205.



Напомним, 29 декабря прошлого года Джеймс стал третьим игроком в истории, набравшим 36 000 очков в НБА. Помимо Абдул-Джаббара, впереди Леброна только легенда «Юты Джаз» Карл Мэлоун, завершивший карьеру в 2004 году — на его счету 36 928 очков.



Леброн — двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.