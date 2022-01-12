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Игроки «Вашингтона» подрались между собой в перерыве матча

Игроки «Вашингтона» подрались между собой в перерыве матча
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Игроки «Вашингтон Уизардс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Монтрез Харрелл устроили потасовку во время большого перерыва матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, чтобы разнять игроков, в конфликт пришлось вмешаться их товарищам по команде. А началось всё с того, что Харрелл выразил недовольство тем, что Колдуэлл-Поуп не отдал ему пас в одном из эпизодов матча. Однако, когда оба зашли в раздевалку, конфликтная ситуация была уже исчерпана.

Отметим, что Харрелл в матче с «Оклахомой» набрал 12 очков, а в активе Колдуэлл-Поупа 16 баллов. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Тандер» Шей Гилджес-Александер. На его счету 32 очка.

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