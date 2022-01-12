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Кармело Энтони: Леброн Джеймс никогда не советовался со мной по поводу обмена Уэстбрука

Кармело Энтони: Леброн Джеймс никогда не советовался со мной по поводу обмена Уэстбрука
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал, что лидер команды Леброн Джеймс не обсуждал с ним потенциальный обмен Рассела Уэстбрука.

«Нет, мы никогда не говорили об этом. У нас никогда не было такого разговора», — приводит слова Кармело Энтони Fadeaway World.

В этом сезоне Уэстбрук набирает в среднем 19,0 очка, 8,1 подбора и 8,2 передачи за игру. Ранее эксперты выражали уверенность, что «Лос-Анджелес Лейкерс» будет крайне непросто обменять Уэстбрука в какой-либо клуб НБА.

В начале января в матче с «Сакраменто Кингз» Уэстбрук впервые с 2016 года не совершил ни одной потери за игру.

Недавно разыгрывающий после поражения в домашнем матче с «Мемфис Гриззлиз» (119:127) дал комментарий по поводу текущего состояния команды.

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